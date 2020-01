EDICOLA AS – Il ko con l’Atletico condanna Valverde: il Barça incontra Xavi a Doha

Sulla prima pagina di AS in edicola in Spagna nelle prossime ore si parla con molta attenzione al futuro, in casa Barcellona, di Ernesto Valverde, a forte rischio esonero dopo la sconfitta in Supercoppa Spagnola contro l’Atletico Madrid. Una notizia che riguarda indirettamente anche l’Inter. Qualora dovesse essere esonerato Valverde, infatti, si raffredderebbe non poco la pista che dai nerazzurri porta a Vidal.

Titola il quotidiano spagnolo: “Il Barcellona cerca il suo Zidane. Crisi al Camp Nou: la sconfitta contro l’Atletico ha condannato Valverde. Il club ha offerto a Xavi la guida della squadra fino al 2022. Abidal e Oscar Grau hanno incontrato il tecnico a Doha“.

(Fonte: AS)