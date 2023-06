La prima pagina del Corriere dello Sport di venerdì 2 giugno apre con il futuro di Jose Mourinho: "L'ultimo Mou. Tre giorni per decidere se restare o no alla Roma: palla a Dan". Spazio anche per l'Inter in taglio basso: "Champions, l'Uefa indaga sull'arbitro di City-Inter: Marciniak accusato di antisemitismo".