EDICOLA CDS – Conte allo strappo: cessioni e stipendi tagliati, il tecnico non ci sta

"Conte allo strappo", recita il titolo principale del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. Sono ore calde per il futuro del tecnico dell'Inter, che secondo il quotidiano sta considerando l'ipotesi di dire addio al progetto. "Cessioni per 90 milioni e stipendi tagliati, il tecnico non ci sta", si legge. "Torna la pista del Tottenham", a proposito di una eventuale nuova avventura.