Il Corriere dello Sport sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore torna sulla situazione del campionato in sosta forzata, riportando la posizione dei giocatori, pronti a tornare a giocare anche d’estate. Titola il quotidiano: “Fateci giocare! Nota dell’AIC: ‘Pronti a scendere in campo anche d’estate, ma in condizioni di sicurezza’. Arriva il sì al taglio degli stipendi e a un fondo di solidarietà. Oggi il vertice con la Lega“.

(Fonte: Corriere dello Sport)