Nonostante le voci degli ultimi giorni, il Corriere dello Sport parla di un rapporto saldo tra Mauro Icardi e il Paris Saint-Germain, tanto da spingere per una permanenza dell’argentino a Parigi anche nella prossima stagione. Ecco come titola il quotidiano sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore: “Icardi e PSG, avanti insieme. In Argentina parlano di rottura dovuta a Wanda, ma il rapporto tra giocatore e società è saldo“.

(Fonte: Corriere dello Sport)