Si avvicina il momento di tornare in campo. È passato poco dal tonfo casalingo dell’Inter in cas contro il Sassuolo, ma per fortuna si può subito voltare pagina. Inzaghi sabato a Salerno punterà su Sanchez in attacco, secondo la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. Turno di riposo per Lautaro, pronto a tornare contro il Benfica.