EDICOLA CdS – Inter, Sanchez deve fare Lautaro: lui con Thuram contro il Cagliari

Spazio alla lotta per un posto in Champions League che riguarda diverse squadre, sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. In taglio laterale c'è posto anche per l'Inter di Simone Inzaghi, pronta a tornare in campo domenica contro il Caglia al Meazza. "Sanchez deve fare Lautaro", si legge. Per il quotidiano sarà il cileno a far coppia con Thuram a causa della squalifica di Lautaro. L'argentino tornerà direttamente nel derby.