EDICOLA CDS – Fideo virale, Juve agli ottavi. Belotti-Dybala, Mou avanti

Grande spazio alle italiane impegnate in Europa sulla prima pagina del quotidiano sportivo in edicola venerdì 24 febbraio.

"Fideo Virale" è l'apertura del Corriere dello Sport dedicata alla Juve. "Belotti-Dybala, Mou va avanti", in riferimento alla vittoria della Roma in Europa League. In taglio basso spazio alla Lazio: "Lazio, questo è un pari che vale" e al Napoli: "Napoli, Lobotka batte Jorginho".