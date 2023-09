EDICOLA CDS – Prima la Signora: a Reggio la Juve può tornare in testa dopo 3 anni

Ammesso e non concesso, potrebbe essere solo per un giorno. Ma questo il Corriere dello Sport lo trascura. Il quotidiano in prima pagina alza il sipario sul match tra i bianconeri e il Sassuolo a Reggio Emilia: in caso di vittoria la squadra di Allegri balzerebbe al primo posto davanti all'Inter. I nerazzurri però saranno in campo a Empoli domenica alle 12:30 e a loro volta avrebbero la chance di controsorpasso, neanche nominata.