Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

È caduta la Roma di Josè Mourinho in casa dell’Hellas Verona nell’anticipo di campionato disputato in serata. Nel match del Bentegodi si è evinta la mancanza di un centravanti di peso in casa giallorossa, che potrebbe essere presto sopperita dall’arrivo di Romelu Lukaku. Lo ribadisce anche il Corriere dello Sport.