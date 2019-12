La prima pagina del Corriere dello Sport nelle prossime ore pone l’attenzione sulle mosse di mercato dell’Inter, con focus particolare sul centrocampo e il possibile arrivo in nerazzurro di Vidal. Ecco il titolo: “Vidal più vicino all’Inter. Il cileno in cima agli obiettivi dell’Inter per gennaio: Marotta offre al Barça 12 milioni per un prestito con diritto di riscatto“.

(Fonte: Corriere dello Sport)