Vidal-Inter, ci siamo: partito l’assalto, tempi brevi. Suning cambia idea, c’è la svolta

Arturo Vidal all’Inter tornano a sentirsi vicini. Il cileno è il grande sogno di mercato di Antonio Conte, che lo vuole per l’assalto allo scudetto. In particolar modo, Conte spinge per avere il Guerriero in tempi brevi, già dall’inizio del mercato nei primi giorni di gennaio.

Resta la distanza tra domanda e offerta: l’Inter è ferma a 12 milioni, il Barcellona ne chiede 20. L’agente del giocatore, Fernando Felicevich (peraltro lo stesso di Alexis Sanchez quando era al Manchester United) si sta adoperando in questi giorni per avvicinare le parti, sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.

Suning dice sì all’investimento

La decisione della famiglia Zhang di autorizzare l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio ad allontanarsi dalla posizione iniziale del prestito fine a se stesso potrebbe essere la mossa della svolta. I tempi stringono, i tifosi della Beneamata devono solo avere ancora un briciolo di pazienza. Poi arriverà la Befana. E nella calza potrebbe esserci l’Arturo tanto desiderato, ipotizza ancora la Rosea.