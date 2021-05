EDICOLA TS – Delirio Inter, I nerazzurri chiudono con il 5-1 all’Udinese

Si celebra la festa dell'Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano

Si celebra la festa dell'Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "Delirio Inter. Mille allo stadio, ventimila all'esterno per festeggiare lo scudetto. L'omaggio a medici e infermieri. I nerazzurri chiudono con il 5-1 all'Udinese".