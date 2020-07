La notizia ha scosso l’intero ambiente nerazzurro, sebbene al momento non ci siano risvolti di mercato all’orizzonte. Il papà di Leo Messi comprerà casa a Milano, poco distante dalla sede Inter, ma per motivi fiscali e non legati al futuro del figlio. Il club nerazzurro però potrebbe approfittare delle agevolazioni fiscali e provare a regalare un sogno ai tifosi, come spiega la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani mattina.