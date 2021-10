EDICOLA TS – Inter, grazie Dzeko. Il bomber bosniaco entra e ribalta il Sassuolo

Dopo una partita soffertissima, l'Inter di Simone Inzaghi torna a Milano da Reggio Emilia con una vittoria importantissima in tasca

Dopo una partita soffertissima, l'Inter di Simone Inzaghi torna a Milano da Reggio Emilia con una vittoria importantissima in tasca. Ecco come Tuttosport titola in prima pagina sul 2-1 al Sassuolo: "Inter, grazie Dzeko. Il bomber bosniaco entra e ribalta il Sassuolo, segnando un gol e procurando il rigore trasformato da Lautaro. La soddisfazione di Inzaghi, la rabbia degli emiliani".