Inzaghi: “Ultima mezz’ora del primo tempo da dimenticare. Cambi? Ne volevo fare tre, poi…”

Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa

Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: "Avevamo creato qualche situazione, poi abbiamo sbagliato tanto tecnicamente e preso delle ripartenze. Abbiamo sofferto. Nel secondo tempo eravamo entrati in campo meglio. Eravamo in riserva e ho fatto 4 cambi insieme. La settima partita in venti giorni? Non è semplice viaggiare e recuperare, viaggiare e recuperare. I ragazzi sono sempre stati in partita e poi abbiamo fatto molto bene. Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente e di solito non è una cosa che facciamo. Il Sassuolo si era preparato per tutta la settimana, stavano bene fisicamente e hanno un ottimo allenatore. Non era semplice, nonostante le ottime pressioni del Sassuolo dovevamo fare meglio. Arrabbiato? Ero più arrabbiato alla fine del primo tempo. Nei primi dieci minuti prima dei cambi avevamo approcciato meglio. L'ultima mezz'ora del primo tempo è da dimenticare. All'inizio avevo preparato tre cambi e poi ho voluto aggiungere Darmian su Boga, che sull'esterno ci stava creando molti problemi. Secondo me il secondo tempo è stato ottimo subito, sono soddisfatto perché la squadra sta reagendo alle fatiche, allo svantaggio nel migliore dei modi. Essere andati sotto 4 volte in 7b partite è una cosa che va analizzata perché non succeda più. Dzeko? Ho sempre avuto la fortuna di avere attaccanti importanti. Edin e Lautaro stanno facendo benissimo, Correa e Sanchez hanno avuto dei problemini e stanno tornando nel migliore dei modi. Devo essere bravo ad alternarli. Penso che abbiamo fatto un ottimo inizio. 5 vittorie e due pareggi. Ci mancano due punti, avremmo potuto ottenere in più. Contro il Real abbiamo fatto la miglior partita dell'anno e abbiamo perso, a Kiev abbiamo fatto meno bene. In Champions dobbiamo migliorare.