EDICOLA Tuttosport – Lautaro da record, l’Inter ci crede

Si parla ovviamente della vittoria dell'Inter in rimonta contro l'Empoli a San Siro sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "Lautaro da record, l'Inter ci crede".