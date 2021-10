EDICOLA TS – Joya a San Siro. Finisce 1-1 la sfida tra Inter e Juve. Furia Inzaghi: espulso

Si parla ovviamente di quanto accaduto a San Siro tra Inter e Juventus sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore

Si parla ovviamente di quanto accaduto a San Siro tra Inter e Juventus sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "Joya a San Siro. Finisce 1-1 la sfida tra Inter e Juve, che lascia invariato il distacco dal vertice delle due squadre. Nerazzurri in vantaggio con Dzeko. Nel secondo tempo Allegri manda in campo Chiesa e Dybala, che trasforma il rigore accordato dal VAR. Furia Inzaghi: espulso".