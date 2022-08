EDICOLA TS – San Siro in festa, Inter già in testa

Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore si parla ovviamente della grande vittoria dell'Inter contro lo Spezia per 3-0

Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore si parla ovviamente della grande vittoria dell'Inter a San Siro contro lo Spezia per 3-0. Ecco la copertina del quotidiano: "San Siro in festa, Inter già in testa".