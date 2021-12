EDICOLA TS – In 45 mila per l’Inter, ma il Toro ci crede

Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore si parla della sfida di San Siro tra Inter e Torino

Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore si parla della sfida di San Siro tra Inter e Torino. Ecco come titola il quotidiano: "In 45 mila per l'Inter, ma il Toro ci crede. Grande pubblico per festeggiare lo scudetto d'inverno dei campioni d'Italia. Juric però vuole stupire: 'Non cambio l'atteggiamento della squadra, possiamo vincere anche contro i primi'".