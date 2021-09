EDICOLA CDS – La legge dell’Inter. Ribaltone a Firenze (3-1), Inzaghi torna in vetta

Si parla ovviamente della grande vittoria dell'Inter sul campo della Fiorentina sulla prima pagina del Corriere dello Sport

Si parla ovviamente della grande vittoria dell'Inter sul campo della Fiorentina sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano a proposito del 3-1 dei nerazzurri: "La legge dell'Inter. Ribaltone a Firenze (3-1), Inzaghi torna in vetta alla classifica. La Fiorentina domina i primi 45', poi subisce la rimonta dei nerazzurri".