EDICOLA – Milan, brividi scudetto. Rossoneri con l’Atalanta per chiudere il duello con l’Inter

E' il giorno della verità, che può decidere le sorti di questa volata scudetto. Milan e Inter scendono in campo rispettivamente contro Atalanta e Cagliari per darsi ancora battaglia per il tricolore. Ecco come titola Tuttosport: "Milan, brividi scudetto. Rossoneri contro l'Atalanta per chiudere il duello per il titolo con l'Inter, impegnata a Cagliari".