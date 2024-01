EDICOLA – Oggi la Juve può andare a +4: Allegri stuzzica l’Inter

La prima pagina di Tuttosport di sabato 27 gennaio apre con la Juventus che questa sera alle 18 giocherà in casa contro l'Empoli, riportando le dichiarazioni di Allegri in conferenza: ""Noi Sinner, loro Djokovic: mi fermo, sono permalosi...". Oggi contro l'Empoli la Juve può andare a +4: Allegri stuzzica l'Inter. Il tecnico bianconeri: "Siamo più giovani come Jannik, però è meglio non dirlo perché poi la prendono male". Scudetto, Max ci crede e pensa di risparmiare Danilo in vista dello scontro diretto a San Siro. Chiesa out, avanti con Yildiz".