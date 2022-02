EDICOLA CDS / Non finisce qui: il pari tra Napoli e Inter tiene aperta la corsa scudetto

La prima pagina del Corriere dello Sport del 13 febbraio 2022

Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata al pareggio dell'Inter in casa del Napoli. Questo il titolo del quotidiano: "Non finisce qui. Il pari tra Napoli e Inter favorisce Inzaghi, ma tiene aperta la corsa scudetto. Un tempo per parte: Dzeko risponde al rigore di Insigne".