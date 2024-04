EDICOLA TS – L’Inter per i record e per Buongiorno

Tra campo e mercato, l'Inter affronta in trasferta l'Udinese per avvicinare lo scudetto, progettando le mosse in difesa per la prossima stagione

Tra campo e mercato, l'Inter affronta in trasferta l'Udinese per avvicinare lo scudetto, progettando le mosse in difesa per la prossima stagione. Ecco come titola Tuttosport: