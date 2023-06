Ancora poche ore e l'Italia tornerà in campo. Contro l'Olanda ci sarà in palio il terzo posto in Nations League dopo la sconfitta contro la Spagna. "Buongiorno, Italia! Prove di rivoluzione: Retegui con Gnonto e Raspadori", titola in prima pagina il quotidiano TuttoSport che rilancia alcune novità di formazione per Roberto Mancini dopo gli errori dell'ultimo match.