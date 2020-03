Si parla ovviamente dell’emergenza coronavirus che sta colpendo l’Italia sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore. Il quotidiano pone l’attenzione sulle parole di Cristiano Ronaldo direttamente dal Portogallo: “Ronaldo: ‘Non uscite!’. L’appello di CR7: ‘Vi parlo non come calciatore, ma come figlio, padre, essere umano. Proteggere la vita deve prevalere su qualsiasi interesse’. L’UEFA: stop alle coppe“.

(Fonte: Tuttosport)