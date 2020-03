VIDEO / Coronavirus, il messaggio di Simeone: “Seguite le indicazioni degli esperti e…”

L’emergenza coronavirus è ormai arrivata anche in maniera importante in Spagna, con un numero di casi già importanti che fanno temere un andamento simile a quello italiano. Diego Simeone, reduce dall’impresa di Anfield dove con il suo Atletico Madrid ha eliminato il Liverpool in Champions, ha mandato un video-messaggio direttamente da casa sua, invitando tutti a rispettare le indicazioni del Governo iberico:

“Ciao a tutti, voglio mandare un messaggio per sensibilizzare tutti da casa mia e vi invito a seguire le indicazioni degli esperti che ci curano e proteggono. Chiudiamoci in casa”, il contenuto dell’annuncio del Cholo.