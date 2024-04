La prima pagina di Tuttosport di martedì 23 aprile celebra la vittoria dell'Inter del suo ventesimo scudetto dopo il successo per 2-1 nel derby col Milan: "Giù il cappello. Nel derby goduria finale: più forte di tutti, Inter campione. Acerbi e Thuram firmano la vittoria che sancisce una superiorità mai in discussione: Tomori salva l'orgoglio Milan ma non Pioli. I nerazzurri si mettono la 2a stella con 5 giornate d'anticipo. Lautaro in lacrime, Inzaghi portato in trionfo".