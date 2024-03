EDICOLA TS – Inter, esame a Posch: l’austriaco piace ai nerazzurri

L'Inter torna in campo domani a Bologna. Campo ostico, non c'è dubbio, ed è quello che sottolinea la prima pagina di TuttoSport in edicola domani mattina, dimenticando forse le condizioni di morale e classifica con cui i nerazzurri arrivano all'incontro. Ciò che più può interessare è la possibilità di sfidare quello che, per il quotidiano torinese, è un nome sul taccuino dei dirigenti nerazzurri.