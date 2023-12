Tra campo e voci di mercato. Tuttosport in edicola venerdì 29 dicembre dedica spazio in prima pagina soprattutto a Juventus-Roma

Tra campo e voci di mercato. Tuttosport in edicola venerdì 29 dicembre dedica spazio in prima pagina a Juventus-Roma e alla sfida tra Allegri e Mourinho. I due allenatori, secondo il quotidiano, sono tentati da offerte dall'Arabia Saudita. "Max & Mou, sfida d'Arabia". Si parla anche dell’Inter: “L’Inter cerca il +7. Milan e Napoli giocano per Traoré”, si legge.