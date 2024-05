EDICOLA TS – Inter, Zhang-Pimco: corsa contro il tempo

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Ampio spazio a Massimiliano Allegri e al suo destino ormai segnato, sulla prima pagina di TuttoSport. Ma non solo, perché il focus in basso riguarda anche l’Inter. Ovviamente tiene banco la questione societaria, con Zhang chiamato a correre contro il tempo per chiudere l’accordo con Pimco. “Il nodo è la formula”, si legge.