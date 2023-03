EDICOLA TS – Inzaghi all’esame d’Italiano: può diventare la staffetta Inter

Il campionato è pronto a riparte e l'Inter a tornare in campo. I nerazzurri ospiteranno domani pomeriggio la Fiorentina alla ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali. Una gara dall'importanza incredibile, che apre un ciclo di impegni ravvicinati e tutti dal coefficiente di difficoltà elevato.

Servirà una prova di forza per inaugurare al meglio un filotto che sarà decisivo per le sorti dei nerazzurri e in particolare di Simone Inzaghi, che - in caso di esonero - potrebbe essere sostituito proprio da Vincenzo Italiano, che affronterà domani al Meazza. L'allenatore viola, come sottolinea la prima pagina di TuttoSport in edicola domattina, è tra i candidati a raccogliere eventualmente l'eredità del tecnico piacentino.