Zazzaroni: “Ecco perché Conte lasciò l’Inter. Quando non abbiamo un cazzo da scrivere…”

Intervenuto come ospite a Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha toccato alcuni temi caldi anche di casa Inter , comprese le voci su un possibile ritorno in nerazzurro di Antonio Conte:

"L'impresa del Napoli salva la regolarità del campionato, quantomeno per la lotta Scudetto non è una competizione falsata. Se la Lazio vincesse a Monza diventerebbe la favoritissima per entrare in Champions. Inter e Milan hanno una discontinuità inquietante, la Roma giocherà con una difesa massacrata contro la Sampdoria e l'Atalanta si sta riprendendo, ma ha avuto diverse flessioni".