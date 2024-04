EDICOLA TS – La festa Inter fa i conti con Zhang: per i guai finanziari rischio cessioni

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Evidentemente neanche le basi sono chiare. C'è chi, come TuttoSport, continua a far confusione tra la situazione economica dell'Inter e quella di Steven Zhang. Al punto da ispirare una prima pagina come quella di domani, con un riferimento sul mercato nerazzurro che rischia di essere piuttosto fuorviante.