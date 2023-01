EDICOLA TS – Lautaro: “Tutta la grinta del Mondiale col Napoli. Credo allo scudetto”

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola martedì 2 gennaio: c'è spazio anche per l'Inter di Simone Inzaghi

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola martedì 2 gennaio: c'è spazio anche per l'Inter di Simone Inzaghi su Tuttosport. In particolare, alle parole di Lautaro Martinez. L'apertura è invece dedicata alla Juventus.