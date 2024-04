EDICOLA TS – L’Inter torna implacabile. Allegri rischiatutto

La prima pagina di Tuttosport di martedì 2 aprile apre con il trionfo a Miami di Sinner. Spazio di spalla per la vittoria dell'Inter sull'Empoli: "L'Inter torna implacabile". E anche in taglio alto alla crisi Juve: "Allegri rischiatutto. Situazione sempre più tesa: non c'è margine d'errore. O inizia il riscatto o crescono i dubbi del club sul futuro del tecnico, meno sicuro di un mese fa".