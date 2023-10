La prima pagina di Tuttosport di venerdì 20 ottobre apre con il focus sul big match tra Milan e Juventus del prossimo turno di Serie A. Spazio in taglio basso per l'Inter: "Marotta-Inter, prove d'addio: futuro in Figc? "Quello nerazzurro è l'ultimo club per cui lavorerò, poi mi darò alla politica sportiva".