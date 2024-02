EDICOLA TS – Orsi: “Inzaghi il migliore, è perfetto per la Premier”

La prima pagina di Tuttosport di mercoledì 28 febbraio apre con le parole di Zinedine Zidane sul suo futuro. Spazio in taglio basso per l'Inter: ""Inzaghi il migliore, è perfetto per la Premier". Orsi, con lui alla Lazio: "Il campionato inglese si sposa col suo calcio aggressivo e dinamico". Stasera contro l'Atalanta l'Inter può andare a +12".