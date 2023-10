EDICOLA TS / Scommesse, i club si ribellano. Marotta: “Il danno poi è per le società”

Sulla prima pagina di Tuttosport c'è spazio anche per lo scandalo scommesse che ha coinvolto fin qui alcuni giocatori. "Il calcio contro i calciatori. Caso scommesse, i club si ribellano. Marotta: "Troppo tempo libero e leggerezza, il danno poi è per le società". Circolano nuovi nomi, avvisi di garanzia in arrivo?". In taglio alto si parla della vittoria dell'Italia contro Malta: "Ecco il bello dell'Italia. A Wembley senza paura".