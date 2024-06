Ecco la prima pagina di Tuttosport in edicola lunedì 3 giugno: si parla dell'infortunio di Scalvini e della promozione del Venezia

Tegola Giorgio Scalvini per l'Atalanta e la Nazionale. Di questo, della promozione in Serie A del Venezia e non solo si parla lunedì 3 giugno su Tuttosport. L'apertura è però dedicata a un'intervista esclusiva di Platini sulla Juventus. Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo: