Effetto Inzaghi sugli attaccanti. Inter, vuole rendere Lukaku ancora più letale

L'impatto del tecnico sul rendimento di Ciro Immobile è stato straordinario: ci riuscirà anche con Romelu Lukaku?

Impressionante il rendimento di Ciro Immobile alla Lazio sotto la guida di Simone Inzaghi: il tecnico ha infatti tirato fuori il meglio dal centravanti, riuscendo pure a fargli vincere la Scarpa d'Oro. Ora, la missione, è riuscirci anche con Romelu Lukaku . Spiega il Corriere dello Sport: "Ciro e Inzaghi sono stati insieme alla Lazio per 5 stagioni e lo score del bomber di Torre Annunziata è stato straordinario: 123 reti in 177 gare di campionato, che diventato 150 in 219 apparizioni complessive, considerando tutte le competizioni. L’exploit è arrivato appunto nell’annata 2019/20, quella in cui, non a caso, la formazione biancoceleste è arrivata ad accarezzare lo scudetto.

Ebbene, Immobile fu capace di segnare 36 volte in 37 partite giocate, mettendosi dietro Lewandowski e Cristiano Ronaldo: in pratica, la Lazio partiva sempre da 1-0. Prima di incrociare Inzaghi, invece, Ciro era un bomber in difficoltà, reduce dalle esperienze non eccezionali a Dortmund e Siviglia. Lukaku, invece, è un attaccante in prepotente ascesa. Conte l’ha plasmato rispetto al calcio italiano, rendendolo dominante. E c’è da dire che i suoi numeri nerazzurri sono in linea con quelli di Immobile: 47 centri in 72 gare di campionato, 64 in 95 in totale. Significa che Inzaghi proverà a metterlo nelle condizioni di essere ancora più letale".