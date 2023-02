Allenatore Eintracht Francoforte: “Il Napoli gioca un calcio anti-italiano”

"Il Napoli è una squadra che non gioca il calcio italiano, il loro è un calcio anti-italiano''. Oliver Glasner fa i complimenti all'avversaria in Champions dell'Eintracht di domani sera e al tempo stesso si concede una stoccata vagamente polemica contro il modo di giocare che a suo giudizio caratterizza il calcio in Italia. ''Il Napoli - spiega in conferenza stampa il tecnico tedesco - ha sempre una grande intensità. Giocano in modo molto aggressivo senza la palla, con un pressing alto e contro-pressing molto intenso. Hanno un modo di giocare molto diverso dalle altre squadre italiane. E' una cosa che sappiamo e ci siamo preparati. Kvaratskhelia e Osimhen sono forti, ma non possiamo ridurre il Napoli solo alla fase offensiva. Hanno un grande equilibrio e subiscono pochi gol. Hanno giocato una fase a gironi eccezionale. Hanno quasi surclassato Ajax, Rangers e Liverpool''.