La Procura di Torino ha disposto il sequestro, effettuato dalla Guardia di Finanza di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per 74,8 milioni di euro nei confronti dei fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann , oltre che del presidente della Juventus Gianluca Ferrero (storico commercialista della famiglia Agnelli/Elkann) e di Urs Robert Von Grunigen (notaio di Marella Agnelli) per “frode fiscale” e “truffa in danno dello Stato”.

"Nell’ambito del procedimento penale nei confronti di FERRERO Gianluca, VON GRÜNIGEN Urs Robert e dei fratelli ELKANN John Philip, Lapo Edovard, e Ginevra, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso – su richiesta di questo Ufficio – un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di disponibilità finanziarie e di beni mobili e immobili fino a concorrenza dell’importo di circa di € 74,8 milioni. Fatta salva la presunzione di innocenza delle persone sottoposte a indagini, nonché la possibilità per gli stessi di far valere, in ogni fase del procedimento, la propria estraneità ai reati per cui si procede, sulla base del quadro probatorio sinora acquisito, sono stati contestati i reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000) e truffa in danno dello Stato (art. 640, secondo comma, numero 1., c.p.).