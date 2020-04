Elkjær: “Eriksen? Col tempo vedrete le sue qualità. Non credo che Conte abbia capito…”

Preben Elkjær Larsen conosce bene il calcio italiano. Per quattro stagioni ha militato nel Verona ed è stato uno dei pilastri dello storico scudetto conquistato dagli scaligeri nella stagione 1984/85. L’ex calciatore prova a tracciare il profilo di Christian Eriksen e delle difficoltà che il nerazzurro ha riscontrato all’inizio nel campionato italiano: “All’inizio è stato difficile per lui. Ma probabilmente si divertirà. E in questo periodo in cui tutto è fermo, può pensare un po’ al motivo per cui ha avuto i problemi che ha avuto all’inizio. Ci possono essere molte ragioni per questo. Non credo che Conte abbia capito in quale posizione dovrebbe giocare Eriksen. In Italia vuoi la passione. La passione per il calcio significa davvero molto per loro ed Eriksen ha solo un altro carattere.La passione per il calcio la mostra a modo suo. Probabilmente gli italiano non hanno ancora imparato a conoscerlo. Christian non è un ragazzo che entra e prende il controllo. Non è il suo modo di essere. Ma le sue qualità si vedranno col tempo”.

(ekstrabladet)