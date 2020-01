Inter, emergenza per Conte in attesa di Eriksen. Sorpresa Brozovic: potrebbe tornare in campo…

Torna l’emergenza a centrocampo per Antonio Conte. In attesa di rinforzi dal mercato – su tutte si attende la fumata bianca per Christian Eriksen – in vista della partita in programma domenica contro il Cagliari l’allenatore dell’Inter deve far fronte a qualche assenza in mezzo al campo.

Buone notizie per quanto riguarda Marcelo Brozovic. Gli esami hanno evidenziato una distorsione con il calciatore che ha iniziato le terapie e potrebbe addirittura essere in campo contro il Cagliari domenica a San Siro. Out Vecino, che si allena a parte tra un problema al polpaccio e il mercato, Conte spera di recuperare Gagliardini per la sfida contro i sardi: l’ex Atalanta ieri ha lavorato a parte a causa di una botta all’avampiede.