Inter, salvi i legamenti di Brozovic: ecco quando può tornare il croato

Marcelo Brozovic è uscito negli ultimi minuti della sfida con il Lecce dopo un duro contrasto con Deiola e ha abbandonato lo stadio in stampelle. Oggi sono arrivati i risultati degli esami, che hanno tranquillizzato. I legamenti non sono stati toccati. Gli accertamenti, ha fatto sapere l’Inter, hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno.

Intanto, la Gazzetta dello Sport ha provato a ipotizzare tempi di recupero.

“Molto dipenderà dal gonfiore della caviglia. L’Inter, comunque, proverà a rimettere in piedi Marcelo già domenica all’ora di pranzo, nel match contro il Cagliari. Se non ce la facesse, si punta la Coppa Italia, mercoledì prossimo in casa contro la Fiorentina. Conte, comunque, tiene caldo Borja Valero: lo spagnolo ha sostituito Brozo nell’unico match fin qui saltato, contro il Genoa”.