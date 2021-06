Gravina: “Eriksen? Dramma sfiorato. Formazione su emergenze sarà obbligatoria”

Il numero uno della FIGC ha parlato di quanto successo al centrocampista dell'Inter e del protocollo che si ha intenzione di mettere a punto perché gli addetti ai lavori sappiano cosa fare in certi momenti

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a Skysport ha parlato di quanto accaduto in Danimarca-Finlandia, del malore che ha portato Christian Eriksen a rischiare la vita: «Riflessioni? Abbiamo vissuto insieme quell'attimo di dramma sfiorato, quell'attimo in cui il cuore del danese si è fermato, ma chi ama questo sport in generale ha avuto un blocco psicologico. I nostri cuori si sono fermati insieme a quello di Eriksen e abbiamo ripreso insieme. Dobbiamo dare una risposta anche noi. Ho apprezzato io, la gente, i medici, l'intervento di Kjaer, perché è stato determinante per salvare la vita del compagno. Credo sia giusto mettere a disposizione le nostre strutture scientifiche e i medici perché gli addetti ai lavori in campo possano avere una conoscenza almeno elementare di cosa fare in momenti così drammatici. La speranza è che si possano verificare sempre più raramente. Ma a prescindere dalle ricerche legate alla scienza, abbiamo obbligo e dovere di incentivare il fattore della conoscenza e della formazione di chi è in campo. La commissione medico-federale sta lavorando. Sta mettendo a punto una sorta di protocollo da mettere a disposizione come club professionistici e dilettantistici, una sorta di formazione che renderemo comunque obbligatoria all'interno della licenza nazionale».