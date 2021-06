Emerson Royal, no al prestito. Barcellona, 25 milioni cifra minima: ecco perchè

I rappresentanti dell'esterno brasiliano sono stati avvistati nella giornata di ieri nella sede dell'Inter

In attesa di capire se la cessione di Hakimi sarà davvero necessaria e, nel caso, quanto si incasserebbe, l'Inter è al lavoro per non farsi trovare impreparata. Tra i nomi sulla lista della dirigenza nerazzurra c'è il brasiliano Emerson Royal , i cui rappresentanti sono stati avvistati nella giornata di ieri nella sede interista. Sky Sport analizza la situazione legata al giocatore del Barcellona:

"C'è un piccolo, ulteriore problema. Emerson è stato riscattato in questi giorni dal Barcellona: il Betis, se i catalani dovessero vendere il giocatore in questa sessione di mercato, dovrebbe incassare 9 milioni di euro. Per questo motivo, dovendo dare una parte dell'incasso a un'altra squadra e fare un buon affare, il prezzo fatto dal Barcellona non può essere inferiore ai 25 milioni di euro. Il giocatore, ad oggi, preferirebbe non essere ceduto in prestito: bisogna trovare una soluzione diversa rispetto a quella pensata. O si abbassa il prezzo, o si cercano strade diverse: l'Inter sta lavorando".