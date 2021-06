CdS – Inter, Emerson Royal prima scelta per il dopo Hakimi. Inzaghi fa un nome

L'esterno brasiliano del Barcellona rimane il preferito per sostituire il marocchino, destinato a essere sacrificato

Con Achraf Hakimi ormai individuato come l'elemento da sacrificare, l'Inter è già al lavoro per individuare il sostituto giusto. Secondo il Corriere dello Sport il preferito della dirigenza nerazzurra rimane il brasiliano Emerson Royal, ma nel frattempo Inzaghi ha fatto un altro nome: "Una scelta definitiva ancora non è stata fatta, ma c'è un profilo in cima alla lista: Emerson Royal del Barcellona, appena rientrato dal prestito al Betis Siviglia. In ogni caso, dipenderà dalle richieste del club blaugrana. In alternativa, seppure più staccati, sono da tenere in considerazione pure Nandez e Zappacosta. Mentre Inzaghi, nelle recenti riunioni di mercato, ha fatto anche il nome di Marusic, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Tuttavia, pensare ora di mettersi a trattare con Lotito appara quantomeno complicato".